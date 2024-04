Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 11 aprile 2024

La ciociara Claudia Conte, giornalista e tanto altro, ha presentato la cerimonia per il 172esimo anniversario della Polizia nel Parco Matusa di Frosinone. «Una giornata perfetta – dichiara – ma fuori deve sparire il clima d’odio contro le forze dell’ordine per poche “mele marce”». La violenza di genere: «La repressione non basta, serve un intervento culturale». Sulle donne: «Sono contro le quote rosa e l’ultrafemminismo».