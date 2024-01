Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 11 gennaio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 11 gennaio 2024

11 GENNAIO 2004

FROSINONE / Due club per un Biscione. È già guerra nella capoluogo in nome di Berlusconi: tanti pretendenti per Forza Italia. L’ex sindaco Spaziani e Costantino Ferrara presidenti. Sabato il varo del gruppo che fa capo all’ex leader Dc, ieri sera quello dell’ed esponente del garofano. Ferrara attacca e spiega perché non si è raggiunto l’accordo con “l’avversario”, troppo ingombrante.

Spaccio internazionale di droga: ora le indagini si spostano in Spagna. Continua la maxi-inchiesta “Malaga-2”. Il sostituto procuratore Misiti insieme al capo della squadra mobile e al capitano dei carabinieri, sono volati, ieri, nella penisola iberica per interrogare due ceccanesi arrestati al confine con la Francia.

FERENTINO / L’inchiesta sui lavori al cimitero, gli ex amministratori: “Tutto regolare”. Appalto sospetto. Dopo l’esposto del sindaco, Gargani precisa: “Ottenemmo i pareri favorevoli sia dei tecnici che degli organi di controllo”.

Sequestrato latte per controlli. Sigilli ieri mattina ad uno dei silos della Solac da parte dei veterinari della Usl, presenti i carabinieri. Dovrà verificarsi se il prodotto in entrata rispetta i i requisiti di legge. L’accertamento è scattato dopo che in decime di stalle erano state riscontrate pesanti carenze igieniche nelle fasi della mungitura. Dall’azienda dicono: “Siamo tranquilli, il nostro latte è genuino”.

STRANGOLAGALLI / Amministratori e tecnico a giudizio Per la morte di un consulente finanziario.

VALLEROTONDA / Due bracconieri sorpresi nei pressi del Parco d’Abruzzo: denunciati.

