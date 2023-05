Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 11 maggio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 11 maggio 2023

ACCADE OGGI

11 MAGGIO 1993

FROSINONE / Rifiuti, solo chiacchiere. Ieri vertice alla Regione. Nessuna decisione è stata adottata per localizzare le discariche. Per l’impianto di Colfelice subito un commissario. I sindaci DI Cassino, Monte S. Giovanni Campano e Cervaro hanno detto no alla costruzione di impianti di stoccaggio.

COMUNE / Lo Scalo dimenticato, il sindaco: “Basta, tacciano i sobillatori”. Chiesta la convocazione di un Consiglio. Il presidente della Circoscrizione, Mastrangeli: “Le duemila persone che hanno partecipato alla fiaccolata di sabato non stanno sotto nessuna bandiera”. Intanto ieri in Comune altri sequestri.

LATINA / Comune, il giorno più nero. Ieri gli arresti, domani l’ultimo consiglio comunale: l’amministrazione locale in bilico. Il pidessino Di Resta: “Redi? Ora dovrebbe andarsene” Cauti i dissidenti Dc. Psi e Pds: “L’alternativa resta sempre l’unica soluzione”. I missini premono per sciogliere l’assemblea.

CECCANO / Ora il Comune rivuole il bosco di Faito. L’amministrazione chiede alla Snia di lasciare l’area. Dopo l’annunciato licenziamento di trentuno lavoratori ea cessazione dell’attività. Il problema giovedì in Consiglio.

CALCIO / L’inferno può attendere. Domenica non basta vincere: la salvezza dipenderà dai risultati di Fermo e Mazara. Terracina e Civitavecchia si affidano alla “bontà” altrui. Qualche speranza in più per i pontino che ospitano il Cynthia. I nerazzurri obbligati ad espugnare il campo della Vadese.

