Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 12 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 12 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 12 gennaio 2023. Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI

12 GENNAIO 1993

TREVI NEL LAZIO / In manette il sindaco (Psdi) con la tangente in tasca. Arrestati dopo aver preso tre milioni da un commerciante. Paolo D’Ottavi, secondo la squadra mobile, avrebbe preso “mazzette” da otto anni, per un totale di circa venti milioni. La “vittima”: “Quando gli dicevi che mi stava togliendo i soldi dalla bocca lui non voleva sentire ragioni:”Me li devi e basta””.

FORMIA / Sei progetti miliardari: così il Comune gioca le ultime speranze. Piano triennale dell’amministrazione. Dalla viabilità ai servizi: ecoo le strategie dell’Ente locale per ridare un po’ di fiati a una città in difficoltà. L’assessore al Bilancio, Ranucci: “Dobbiamo preparare il Golfo ad un turismo qualificato”.