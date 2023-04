Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 13 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 13 aprile 2023

ACCADE OGGI

13 APRILE 2003

Interporto, indietro tutta. Il progetto per la mega struttura non decolla a causa delle polemiche sul nuovo presidente. Riesplode lo scontro tra Provincia e Unione industriale. Pigliacelli: “Troppe incoerenze dell’Amministrazione provinciale”. Coratti: “Meno chiacchiere, fate insediare Zeppieri”. La Federlazio si schiera per l’immediata nomina dell’imprenditore: “Si convochi subito il Consiglio d’amministrazione”.

CASSINO / Ultimatum a Napoli: “Dateci i miliardi altrimenti niente acqua”. Il Comune deciso a bloccare tutto. Il vice sindaco Russo: “I patti vanno rispettati, se entro il cinque maggio non arriveranno i soldi chiuderemo i rubinetti”. I Verdi chiedono controlli sulla chiusura dei pozzi scavati in profondità.

FROSINONE / “Solo incarichi clientelari”. Violento attacco dell’ordine degli ingegneri alla Provincia per la grande viabilità. Il presidente Giovanni Vano: “È un grosso scandalo”. Duecento progetti affidati a venticinque persone per una spesa di mezzo miliardo. L’Ordine: “Invece all’Italeco andranno 5 miliardi”. Il vice presidente Riccardi: “Proporrò la revoca della delibera”.

FERENTINO /Due miliardi per il nuovo palasport. Concessi dall’Istituto per il credito sportivo. Intanto questa sera è domani si riunirà per l’ultima volta il consiglio comunale prima dello scioglimento per le elezioni.

ANAGNI / Computer bloccati alla Usl, programmi sotto accusa. Gravi i disservizi per gli utenti. La struttura sanitaria ha avviato un contenzioso con la società “Sistemi Informativi Spa” di Roma che non avrebbe soddisfatto le sue richieste. Inutilizzati la maggior parte dei video forniti.

CALCIO-SORA / Eroe per caso. Il tecnico ciociaro, inseguito da Ascoli e Reggina, giura fedeltà al club bianconero. Di Pucchio rifiuta la serie B: “A Sora sto bene”. “Non accetterei nemmeno se mi copriessero di soldi. Il denaro non è tutto e poi ho già dato la mia parola ad Annunziata”.

