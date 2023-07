Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 13 luglio 2023

L’atto di accusa di Giuseppe Golini Petrarcone. Che annuncia per domani mattina le sue dimissioni. Una promessa fatta a Luigi Russo per lasciare la scena al figlio Armando in quest’ultimo anno. Poi le accuse all’ex amico Salera: “Messo a disposizione la mia esperienza, non l’hanno voluta”. E le due bombe pesantissime sull’inchiesta che ha coinvolto 3 consiglieri dell’opposizione: “Sei magistrati hanno ritenute inattendibili le accuse”. E non finisce qui