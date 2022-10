Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 13 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 13 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 13 ottobre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

Sequestrate tonnellate di amianto. Sviluppo nell’inchiesta sui 13 operai “Cemamit” di Ferentino morti per cancro ai polmoni. Sigilli anche alla “Italfornaci”. Allarme della finanza: potrebbero essere state inquinate le falde acquifere.

ATINA / L’ex fidanzato mi ordinò: “Sfregiala e io la curerò”. Dal giudice l’esecutore e il mandante. Per l’agguato in due rinviati a giudizio per lesioni.

FROSINONE / Si ricontano le schede, Gennarino Scaccia esulta. Udienza davanti al Tar.

“Lingua blu”, primi casi in Ciociaria. Per scongiurare il diffondersi dell’epidemia dovranno essere vaccinati tutti gli allevamenti della Ciociaria. Già morte venti pecore. I focolai a Esperia, Cervaro e San Vittore.

FIUGGI / Un flop il turismo termale. Resiste invece il settore alberghiero. I clienti diminuiscono di meno del sette per cento, meno della media laziale. Calano del dieci per cento le presenze alle fonti Anticolana e Bonifacio. Gli albergatori: “Non è andata male come si prevedeva, ma occorre fare qualcosa subito”.