Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 14 settembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 14 settembre 2023

I TITOLI DEL

14 SETTEMBRE 2003

PROVINCIA / Mi raddoppio lo stipendio. Domani il Consiglio voterà la proposta della giunta di aumentare le indennità. Il presidente Riccardi: “Per non cadere in tentazione”. Le giustificazioni degli amministratori: “Il nostro compenso più basso di quello di un usciere”. Ombre nei rimborsi spese.

PROVINCIA / Quelle dimissioni erano irrevocabili. I tre missini a maggio non potevano ritirarle. Una sentenza del Consiglio di Stato dà ragione al segretario generale, che all’epoca fu criticato e addirittura insultato..

LATINA / Autobus, sperperi e follie. Riorganizzazione del trasporto pubblico: per il commissario De Luca una scelta obbligatoria. Deficit di sette miliardi all’anno, fondi regionali a rischio. All’ingegner Viselli affidato anche un piano di rientro del disavanzo per non perdere 9 miliardi di finanziamenti. Situazione drammatica: si spendono 7.500 lire a chilometro anziché tremila.

M. S. G. CAMPANO / Macellazione selvaggia, la Confcommercio: “Aprite un’inchiesta”. Abusivi senza controlli. Capi di bestiame uccisi da allevatori e commercianti fuori da ogni garanzia di igiene. Accuse al Comune e alle Usl che replicano: “Noi facciamo le verifiche, ma abbiamo poco personale”.

