Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 15 giugno 2023

15 GIUGNO 1993

AMASENO / Una coltellata al cuore. Giovane uccisa dal marito. Sconosciuto il movente: l’omicida, in cura per turbe mentali, non ha fornito elementi certi. Il primo a vedere il cadavere è stato il più piccolo dei quattro figli. Secondo i parenti erano ottimi i rapporti tra i coniugi. Subito dopo il delitto, avvenuto verso le quattro del mattino, l’uomo è corso ad avvertire la madre. Oggi si farà l’autopsia.

LATINA / Ormma, quattro a giudizio. Il Gip Gentile accoglie in pieno le richieste del pm Allotta. Il nove febbraio il processo.

FROSINONE / Imprenditore in manette. Arrestato per corruzione e falso: da grande accusatore ad accusato. Le sue dichiarazioni avevano spedito in carcere il geometra Fusco perché gli avrebbe consegnato un certificato falso per realizzare un mega impianto ittico da due miliardi.

FORMIA / Vindicio ora è un letamaio. La pineta e le spiagge ora sono sporche, il traffico caotico e pericoloso. Con l’arrivo della stagione estiva tornano ad esplodere le polemiche per il degrado urbano. Inviata una lettera del commissario straordinario affinché intervenga per restituire decoro ad un angolo della città lasciato nel più completo abbandono dalle passate amministrazioni comunali.

FIUGGI / Hotel e negozi deserti: “Il ministro dichiari lo stato di crisi”. Albergatori e commercianti lanciano l’Sos. I presidenti delle categorie economiche hanno trasmesso un’istanza alle “Finanze” con la quale chiedono anche lo spostamento di 120 giorni del pagamento delle imposte. Incontro con Metta.

ANAGNI / La Videocolor rassicura i suoi dipendenti: “È un azienda sana”. Dopo l’allarme privatizzazione. Il blocco del turn over è stata la sola decisione per fronteggiare l’attuale momento di grave crisi del mercato dei televisori. Il sindacato vigila ed è preoccupato anche per le industrie dell’indotto.

