Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 16 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 16 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

16 FEBBRAIO 1993

PROVINCIA / Adesso è crisi. Ieri sera il “congelamento” della Giunta di sinistra guidata dal socialista Mario Coratti. Ma è già in cantiere la nomina del nuovo esecutivo. I laici siglano un accordo per sostenere coalizioni analoghe nei Comuni: tremano Cassino, Ceccano, Ferentino e Boville.

FORMIA / Politica al vetriolo. Non si placano gli animi in casa Dc. I consiglieri dimissionari replicano a Corona. Il Partito di maggioranza alla ricerca di una soluzione. Si voglio evitare ad ogni costo elezioni anticipate che porterebbero alle urne i cittadini in un momento on cui la magistratura potrebbe “affondare” il bisturi. “Balletto” sul sindaco.

FROSINONE / Nuovi marciapiedi, l’ex sindaco Valle accusa: “Modifiche costose”. Polemica sui lavori a Madonna della Neve. Il primo cittadino Lunghi è l’assessore Chiappini: “Non è vero niente. Il progetto è stato cambiato senza costi aggiuntivi. Nessun favoritismo: le piante e gli alberi sono a spese della parrocchia“.

CECCANO / Comune sprecone, pioggia d’accuse. Loffredi: “Molte famiglie sono senza fogne“. Perplessità sui 3 milioni dati alla Pro Loco per pagare 3.000 portachiavi. Spesi, inoltre, 60 milioni per lampioni mai accesi.

SORA / I contrasti tra manager e coordinatore paralizzano l’ospedale. Insorge il Comitato dei garanti. Gravi ritardi nell’espletamento dei concorsi, mentre i ricoverati, nel nuovo nosocomio, sono scesi di cento unità rispetto alla vecchia struttura. Ferma la Tac, nonostante ci siano uomini e mezzi.

ALATRI / Le licenze commerciali sotto inchiesta. Blitz dei carabinieri nell’ufficio competente. Prime grane per il neo sindaco Lucia Padovani che questa mattina distribuirà le deleghe in Giunta. Ieri la visita al vescovo.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 16 febbraio 2023.