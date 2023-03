Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 16 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 16 marzo 2023

ACCADE OGGI

16 MARZO 1993

FROSINONE / Abusi, la resa dei conti. Arriva in Consiglio lo scontro sullo scottante tema del l’edificazione selvaggia. Coinvolti anche sette consiglieri, stasera i nomi. Sanatoria attesa da anni per 5000 casi. L’assessore: “Non abbiamo nulla da nascondere ma non si giocherà allo sfascio”.

ALATRI / Contestato il prefetto, Silvio Tagliaferri fa un esposto in Procura. Le vicende del consigliere ineleggibile. Il capolista di “Alatri futura” ha anche fatto ricorso al tribunale per la decisione del consiglio comunale di dichiararlo decaduto dalla carica per aver patteggiato una condanna per brogli elettorali.

FONDI / Varata la nuova Giunta, in cima ai programmi la lotta all’abusivismo. Arcangelo Rotunno rieletto sindaco. Scelti gli assessori: Antonio Cardinale, Pierino Addessi, Michele Faiola, Angelo Macaro, Iginio Sposito, Mario Abbate. Intanto la Lega Ambiente denuncia la ripresa di edificazione sulla costa.

FIUGGI / Oggi il sindaco Celani ascoltato dal Csm su Ciarrapico e il sequestro delle Terme

CASSINO / Nube tossica, alunni senza ricreazione Un piromane da fuoco ad una discarica abusiva. La magistratura ha aperto due inchieste per le esalazioni sprigionatesi da 17 tonnellate di rifiuti in fiamme per due giorni.

