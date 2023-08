Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 17 agosto 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 17 agosto 2023

I TITOLI DEL

17 AGOSTO 1993

Piccoli lavori scacciacrisi. Più di cento cassintegrati impegnati dai Comuni in progetti di pubblica utilità. Gli operai utilizzati bella pulizia dei giardini e monumenti. A Frosinone, Cassino, Torre Cajetani, Ferentino e Fumone hanno sopperito alle carenze d’organico delle amministrazioni. Il sindaco Lunghi: “Hanno ridato un aspetto decente a piazza Valchera”.

I pazienti della discordia. Il caso dei medici di base con un numero di assistiti superiore al numero fissato dalla legge. Il Pretore ordina alla Regione di pagare quelli in più. All’origine delle tante cause intentate dai dottori i tabulati sbagliati.

La Fiuggi sviluppo contro il Comune. Distribuzione dell’acqua alla Garma, è polemica. Guerra a colpi di manifesti. Gli amministratori ribattono: “Non siamo intervenuti nella scelta, non abbiamo tradito la città”.

L’abate di Montecassino rivela: “Celebrate messe nere in cimitero”. “Due mesi fa è stata profanata una bara”. Don Bernardo D’Onorio interviene nella polemica scoppiata per i lavori nel camposanto: “Durante un’ispezione ho raccolto delle ossa e le ho messe in un secchio. Nessun loculo è stato spostato”.

