Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 17 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 17 novembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 1991]

PROVINCIA / Un posto di assessore conteso da Pli, DC e Psdi. Domani la “crisi” alla direzione Dc.

CEPRANO / Usl ancora nel mirino. Nessun medico presente nel reparto all’arrivo del ferito. Dopo la denuncia primi interrogatori dei carabinieri.

RIFIUTI / Una consulta in difesa del territorio. Formata nel Cassinate tra i sindaci del comprensorio. Sollecitata l’immediata attivazione dell’impianto a Colfelice.

CALCIO / Una festa in giallo e azzurro. Tra Frosinone e Cassino derby dal fascino antico che conta anche per la classifica. Magnocavallo fiducioso nella squadra e galvanizzato dai due acquisti. Per Di Chiara imperativo far risultato dopo due ko consecutivi.