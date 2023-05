Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 18 maggio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 18 maggio 2023

ACCADE OGGI

18 MAGGIO 2003

ISTAT / Vino amaro per i produttori. La Ciociaria è al primo posto in Italia per numero di aziende viticole, ma io record non entusiasma. Mastrangeli: “Tanti viticoltori ma tutti fuori piccoli e fuori dal mercato”. Ogni anno si producono oltre trecentocinquantamila ettolitri di vino e in media ogni ciociaro ne consuma sessanta litri. La Cantina del Piglio: “Per avere un futuro in Europa servono finanziamenti verso le aree più produttive”.

SAN GIOVANNI INCARICO / La Regione blocca l’oasi. Gravi ritardi e inadempienze sul parco naturale del lago. Il progetto è ormai fermo da 3 anni. Salvati: “Tutta colpa dell’inceneritore di Colfelice, la cui presenza è incompatibile con l’area che si dovrà proteggere”. Il sindaco Donfrancesco: “L’impianto di incenerimento non si costruirà più. Me lo ha garantito il presidente Gigli”.

GAETA / Il golfo si prepara all’estate. Capitaneria e gestori stanno mettendo a punto gli ultimi ritocchi sulla base della nuova normativa. Tra le novità: tariffe libere e caduta delle barriere architettoniche. Previsto un aumento contenuto dei prezzi. Pesanti le sanzioni per gli abusi. Incontri con le Usl per predisporre l’accesso agli arenili dei disabili. Il problema delle spiagge libere sporche.

*

I titoli dei quotidiani nelle edicole del Lazio giovedì 18 maggio 2023