Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 19 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 18 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 19 gennaio 2023. Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI

19 GENNAIO 1993

FROSINONE / Tangenti, Sanna e Melita a giudizio. I due amministratori compariranno dinanzi ai giudici il 28 ottobre. Gli ex assessori dovranno rispondere di concussione. Secondo l’accusa avrebbero partecipato alla spartizione della “mazzetta” pagata dagli imprenditori Funari e Bruni per favorire una mega-lottizzazione in città. L’episodio sarebbe accaduto a casa dell’ex sindaco Marsinano, in occasione di una riunione alla quale partecipò anche l’ingegner Mizzoni. Il quale ha ricordi confusi.

ALATRI / Sarà interrogato domani il geometra accusato di falso e di abuso d’ufficio. Case per gli sfrattati. Avrebbe firmato una dichiarazione non veritiera su alcuni immobili acquistati dal Comune.

ALATRI / Punto e a capo per la nuova Giunta. È saltato l’accordo tra Dc, Alternativa e Psdi. Malumori tra le file del Pds e del Psi: chiedono un assessore esterno e nuovi criteri per le nomine negli enti intermedi.

CECCANO / Gli imprenditori offrono posti di lavoro agli ex tossicodipendenti. Iniziativa di Uil e “Vita Serena”. Vincenzo Segneri, titolare di un’agenzia di viaggi a Ceccano: “Ho assunto quattro giovani, che adesso hanno anche una famiglia”. Il sindacato: “Collegheremo questi ragazzi al mondo lavorativo”.

FONDI / Dopo il traffico i rifiuti. La ditta che ha l’appalto della raccolta minaccia il blocco: vanta un credito miliardario. Fondi, coro di proteste contro l’inefficienza del servizio. L’ex sindaco Mazzarrino: “La situazione è al livello di pericolosità”. L’assessore Macari denuncia: “Pochi gli spazzini”.