Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 2 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 2 marzo 2023

ACCADDE OGGI

2 MARZO 1993

Nuovi affitti: è caos totale. Scambio di accuse tra i proprietari e gli inquilini dopo l’entrata in vigore della nuova legge. Pochissimi i patti in deroga sottoscritti in Ciociaria. L’Uppi: “Si chiedono cose impossibili”. Il Sunia: “Necessario legalizzare la situazione. Troppi i contratti in nero”.

CECCANO / Morìa di pesci, industrie sotto accusa. Allarme per l’ennesimo attentato al fiume Sacco. Quintali di tinche e carpe sono venuti a galla nei pressi del ponte. Prelevati campioni di acqua per risalire alle cause.

CASSINO / Guerra all’acquedotto. Raffica di denunce degli ambientalisti contro il Comune per la captazione. La Corte dei Conti indaga sui mille miliardi spesi. Proteste per gli scarsi controlli sulle quantità d’acqua prelevate. Fare Verde chiede l’intervento immediato della magistratura.

LATINA / Caso Rizzo: l’inchiesta si allarga ad altri episodi oscuri. Oggi il segretario davanti al Gip. Stamani il sostituto procuratore Saveriano ascolterà l’ex ragioniere capo del Comune. Il suo memoriale è giudicato molto interessante. I sindacati: “Sostituite Defend”.

FORMIA / “Anche la vecchia giunta è fuori legge”. Nuovo esposto del Msi Il Comune nell’occhio del ciclone. Leggendo la motivazione del Coreco, in merito all’ultimo consiglio bocciato, è stato riscontrato che le stesse “anomalie” compaiono nella precedente riunione nella quale fu eletto Matarazzo.

FONDI / Il Mof subisce la concorrenza estera. La relazione annua sul Mercato ortofrutticolo. Commercializzati ortaggi e frutta dai Paesi esteri. Non preoccupa la lieve flessione ma la “staticità” degli operatori.

