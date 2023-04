Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 20 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 20 aprile 2023

ACCADE OGGI

20 APRILE 1993

*

FROSINONE / Nuovo tribunale, ultimatum. Pronti altri 11 miliardi per completare l’opera, mentre il Comune è in guerra con la Pgf. Il primo cittadino: “Entro maggio cantiere riaperto”. Le opere del primo lotto non sono state ultimate perché l’impresa vuole ancora soldi. Ma l’Amministrazione non cederà.

PROVINCIA / Incarichi, fuori i partiti. Storico accordo tra Amministrazione e Ordini degli ingegneri e degli architetti. Vano: “Ora i progetti saranno assegnati sentendo noi”. Tutti gli affidamenti in corso ai professionisti per la grande viabilità resteranno ma muteranno di significato, diventando “studi”.

SORA / In Consiglio l’appalto sui rifiuti. Ultima Assise comunale prima delle elezioni di giugno. Tra i punti all’ordine del giorno anche l’ampliamento del cimitero e quello del museo con l’acquisto di un fabbricato.

L’esperienza calabrese per combattere il crimine organizzato. Gratteri, magistrato di Locri, a Cassino. All’appuntamento con i futuri assistenti sociali è mancato il confronto con le istituzioni locali, completamente assenti. “In Ciociaria – ha detto il sostituto procuratore – si vive ancora bene”.

