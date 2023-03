Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 23 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 23 marzo 2023

ACCADE OGGI

23 MARZO 1993

PROVINCIA / Il caso Merfi blocca la nuova giunta. Il capogruppo socialdemocratico voterà contro. “Questa coalizione di sinistra non avrà mai più il mio appoggio – spiega – e potrei pure dimettermi da consigliere”.

Carne, allarme speculatori. Sfruttando il panico creato dall’epidemia di afta alcuni allevatori aumentano i prezzi. Mobilitati i vigili urbani per rapidi controlli a tappeto. Per ora solo piccoli ritocchi in alcune macellerie, ma si temono nei gironi prossimi notevoli rincari ingiustificati. Sul piede di guerra l’associazione che difende i consumatori.

FORMIA / Un abuso di duemila metri. Sotto sequestro il “Poseidon”. I sigilli alla sala da ballo di Caposele, sono stati disposti dalla Procura circondariale di Latina. I reati contestati al titolare del locale: abusivismo edilizio e violazione dei vincoli paesaggistici.

FERENTINO / Trenta cassaintegrati utilizzati dal Comune. Per un anno saranno messi a disposizione per i servizi sociali.

TRASPORTI / Bus, biglietti introvabili. Denuncia del segretario della Uil-Trasporti. I Comuni più penalizzati sono Ferentino, Cassino, Sora, Alatri e Veroli. A Torre Caietani ticket inesistenti da quasi un anno.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 23 marzo 2023.