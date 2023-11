Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 23 novembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 23 novembre 2023

I TITOLI DEL

23 NOVEMBRE 2003

ELEZIONI / Un missino al potere Clamorosa affermazione del senatore Magliocchetti a Isola Liri. Nella roccaforte rossa sparisce Rifondazione comunista. Mentre la destra occupa il Comune sul Liri, a Cervaro c’è un ritorno al passato con la vittoria di Giovanni Marrocco di area Dc. A Campoli dopo trent’anni prevale la sinistra per un pugno di voti..

FROSINONE / Non c’è ordine in corsia. Dopo le dimissioni del dottor Tremiterra, chiesti severi e urgenti provvedimenti. Finora soltanto “censure” per il personale indisciplinato. Il manager della Usl, Antonio Turriziani, difende la struttura: “Colpa del nervosismo causato dall’affollamento delle corsie”.

Al mare con l’auto blu della Provincia, indagato ex assessore. Abuso d’ufficio per il consigliere Dc Alviani. L’inchiesta della Procura della Repubblica va comunque avanti per accertare la posizione di un altro ex amministratore e indagate sulla sparizione di alcuni libretti di viaggio delle vetture di servizio.

FROSINONE / Sigillati gli scarichi di duecento case. Su ordine della magistratura il Comune passa all’azione. Per combattere l’inquinamento del fiume Cosa chiusa la vecchia fognatura. La protesta di decine di famiglie dello “Scalo”.

