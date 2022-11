Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 24 novembre 2022

Il vertice del centrodestra a Montecitorio per le Provinciali di Frosinone. Stop ai candidati e riflessione. Ma Mastrangeli va avanti e cena al Mantic con i sindaci. L’ipotesi Gino Germani. Che però manda in tilt i poli. Il documento per Luca Di Stefano: che si riserva di decidere entro domani.