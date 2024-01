Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 25 gennaio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 25 gennaio 2024

25 GENNAIO 1994

CASSINO / Veleni in Municipio. I dipendenti comunali “retrocessi” non demordono e si rivolgono all’avvocato. L’assessore Costa: «Non potevamo fare diversamente». Tra gli uffici sguarniti c’è anche quello del Cinquantenario, dove erano impiegati due bidelli scelti perché parlano la lingua inglese.

ARCE / Lavori post-terremoto un: “pasticcio” con denunce in Procura. Imprenditori accusano il sindaco. Dopo aver sospeso i lavori iniziati cinque anni fa, l’Amministrazione ha rilasciato nuove licenze edilizie penalizzando i cantieri che stanno ancora aspettando i soldi per le opere già eseguite.

ALATRI / Crack in Comune, in molti tremano. Spese miliardarie non documentate: pagano i politici.

CALCIO / Il campanile del Vescovi. In Ciociaria il capoluogo diventa capoclassifica mentre il Sora medita, sugli errori propri e altrui. Il tecnico del Frosinone: «Gli altri: Puntiamo solo su noi stessi». II bianconero Di Pucchio: «Siamo vivi, la C1 è vicina». Recriminazioni sugli arbitri. Ferentino, traballa l’allenatore Salvatici..

