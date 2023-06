Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 29 giugno 2023

Il Frosinone a caccia di occasioni di mercato per rinforzare la squadra in vista della Serie A. Lo staff di Angelozzi impegnato nel mercato estero: nel mirino il difensore polacco della Dinamo Kiev, il centravanti brasiliano dell’Internacional ed il capocannoniere del campionato sloveno. Si stringe per Brescianini, il Palermo in pressing su Insigne