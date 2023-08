Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 3 agosto 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 3 agosto 2023

3 AGOSTO 1992

Franata la Circonvallazione. Gravi preoccupazioni per le mura ciclopiche che sostengono il Parco della Rimembranza. L’ennesima perdita dell’acquedotto provoca un’enorme voragine. Traffico in tilt ed erogazione dell’acqua sospesa fino a mezzogiorno. Ora c’è il timore che possano aprirsi nuove falle.

GAETA / La Finanza cerca spazio. La Scuola nautica è stata elevata a Comando di Corpo, ma la sede ancora non c’è. Un’occasione di prestigio che la città non può perdere. C’è infatti il rischio che le Fiamme gialle scelgano una località diversa dove impiantare l’importante istituzione. Le trattative per la concessione di un area dove costruire una caserma, sono state rallentate dalle frequenti crisi politiche.

L’inferno delle giovani mogli. Aumentano in Ciociaria i Asi di maltrattamenti in famiglia. Vittime sopratutto le donne. Nei primi sei mesi già ventidue processi come nell’intero ’91. Ma i casi di violenza sono molti di più e non sempre vengono denunciati. Lo psichiatra: “È già positivo che tante trovino il coraggio di rivolgersi al giudice. Significa spezzare una cultura secolare”..

