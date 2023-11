Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 30 novembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 30 novembre 2023

30 NOVEMBRE 1993

FROSINONE / Fuori Ruggiero dall’Urbanistica. Il sindaco costretto a far cambiare poltrona ad alcuni assessori per “punire” l’esponente del Psi. Il vertice dei big chiude la verifica per evitate il ricorso alle urne. Entro due giorni il primo cittadino dovrà decidere come redistribuire le deleghe, ma Petricca avverte: ”Io non mi sposto”.

Troppi cantieri fermi, vertice con il prefetto. Sos da sindacati e industriali. Decisa la creazione di uno speciale Osservatorio per censire tutte le opere pubbliche già finanziate ma ancora bloccate.

CASSINO / “Vandali assoldati contro la giunta”. L’assessore Iannetta: vogliono metterci in ginocchio. Denuncia del responsabile della manutenzione cittadina. Continui danni a scuole, acquedotto, illuminazione e cassonetti.

ISOLA LIRI / Magliocchetti vara la sua squadra. Vicesindaco è il dottor Vanni Miacci (ex Psdi). Ieri incontro a Roma con il commissario di governo per salvare l’ex Crdm. Questa mattina vertice coi sindacati.

Un assassino senza volto. Il 21 ottobre Gino Sellari venne ucciso vicino all’Aeroporto. Ma ancora non si sa da chi. La sorella: “Voglio che lo prendano”. Gli investigatori sembrano brancolare nel buio in attesa dei risultati ufficiali delle diverse perizie balistiche sui fucili. I familiari della vittima vivono nel rancore. Silvana Sellari: “Non dormo da quaranta giorni. La moglie non parla più”.

