Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 31 agosto 2023

Un intero asse della componentistica Automotive si sta dissolvendo. per andare in Nordafrica. C’è un disegno industriale preciso. Di fronte al quale il territorio non sta reagendo. L’allarme dell’economista che guida Bpc. Gli algoritmi che non significano solo guadagni ma anche servizi: dipende come li usi. Gli extraprofitti che alcuni hanno già deciso di tagliare ed investire sui territori. Gli Stati Generali come ultima grande risorsa. Purché si faccia subito.