Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 4 aprile 2024

Come ad inizio stagione, il fattore-campo può diventare decisivo per la volata finale del Frosinone. I giallazzurri puntano a capitalizzare al massimo le rimanenti 4 gare interne. L’allenamento a porte aperte (presenti 2.300 sostenitori) allo “Stirpe” per cementare l’asse tra i supporters ed il gruppo di Di Francesco