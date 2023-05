Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 4 maggio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 4 maggio 2023

ACCADE OGGI

4 MAGGIO 1993

FIUGGI / Sciacalli per 400 milioni. Tentativo di estorsione: una giovane parrucchiera ha contattato la madre di Giancarlo Conocchiella, rapito nel 1991: “Portami i soldi, se vuoi notizie di tuo figlio”. La donna, di Fiuggi, è stata arrestata in una trappola tesa da Criminalpol e Squadra mobile vicino alle Terme. La mamma del medico sequestrato: “Non si più nulla di lui da 686 giorni”. Il finto riscatto raccolto per caso da un ruspista.

LATINA / Il “cartello” cerca un voto. Al termine di un drammatico Consiglio comunale i progressisti di nuovo vicini alla soluzione della crisi. Fallisce il tentativo del senatore Redi di affossare l’alternativa. L’ex sindaco offre la guida del Comune ai socialisti per spaccare il fronte dell’opposizione. Ma la proposta viene respinta. Durissimo attacco di Calvi alla Fenice. Stellato: “È un provocatore”.

ACOTRAL / Il deposito delle beffe. Tutto bloccato per il trasferimento in tempo brevi del vecchio impianto Acotral. Ritardi di Comune e Regione per la nuova struttura. Non c’è la strada d’accesso e ancora non si è deciso nulla, neanche per la soluzione provvisoria. Manca l’energia elettrica e l’Enel non può iniziare i lavori senza l’autorizzazione della Pisana.

FROSINONE / L’ex assessore Melita domani dal magistrato, in arrivo nuovi arresti. Inchiesta tangenti al Comune capoluogo. L’esponente socialista sarà Interrogata sul megaparcheggio di viale Mazzini, mai realizzato, che sarebbe dovuto costare sette miliardi di lire. Indagini su presunte tangenti per il palazzo di giustizia.

