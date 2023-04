Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 6 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 6 aprile 2023

ACCADE OGGI

6 APRILE 1993

RIFIUTI / “Ed io vi commissario”. La Regione decisa ad usare le maniere forti per aprire l’impianto di Colfelice. Il presidente del Consorzio: “Che ci provino pure”. L’assessore regionale Antonio Delle Fratte di fronte alla grande emergenza vuole che lo stabilimento inizi ad operare subito. Mentre dall’ente che gestisce la struttura arrivano reazioni adirate, la Provincia si schiera a favore della decisione.

FROSINONE / Targhe alterne in centro. Allo studio il drastico provvedimento dopo gli allarmanti tassi di Inquinamento registrati. Il sindaco: “Prima di metterle in atto coglioni riscontri”. Per otto volte negli ultimi due mesi superati i livelli “d’attenzione” segnalati dalla centralina in corso della Repubblica.

CEPRANO / Alta velocità, scontro tra forze politiche per la scelta di un ponte. Le minoranze accusano la Giunta. Le opposizioni volevano che fosse realizzato un cavalcavia per collegare Ceprano a Falvaterra. Di contro la maggioranza ha votato in Consiglio per un sottopassaggio. Le ragioni dei due schieramenti.

CASSINO / Nasce la facoltà di educazione fisica Molti i problemi aperti: dalla sede alle strutture. Approvato, al Senato, il disegno di legge sul riordinamento degli Isef. Il corso passa da 3 a 4 anni. Le novità dall’autunno.

FERENTINO / Gara truccata, Gargani nega tutto. L’inchiesta sull’appalto per la pubblicità.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 6 aprile 2023.