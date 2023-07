Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 6 luglio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 6 luglio 2023

ACCADE OGGI

6 LUGLIO 1993

Un mare di latte inquinato. Da tutta la Ciociara le analisi veterinarie confermano che l’igiene è carente in migliaia di stalle. Frongia: “Alla fine dell’estate blocco delle consegne alla Solac”. In quasi tutte le Usl forti ritardi nel completamento degli esami da cui comunque arrivano conferme della carica batterica fuori legge in almeno il quaranta per cento di prodotto totale.

Assalto al portavalori. Terza rapina, in due anni, al “curvone” di San Sosio e Castro dei Volsci. Tre i banditi. Ferito l’autista della “Metropol”, bottino 150 milioni. Le indagini, condotte dai carabinieri, si sono spostate subito su Ceccano dove sono state seguite diverse perquisizioni.

VEROLI / Indagini su presunte tangenti pagate dal costruttore. Dopo la denuncia di alcuni Dc. L’imprenditore che è anche l’attuale vicesindaco avrebbe ammesso durante una cena con gli ex amici di partito di aver pagato diversi politici per avere appalti pubblici. L’interessato però smentisce..

LATINA / Un passato da rispettare. La Sovrintendenza denuncia l’Inps per dei lavori in un porticato di Corso della Repubblica. Soffitti “abbassati” e interventi sulle opere in marmo. Ogni modifica deve essere preceduta da autorizzazione. Probabili altri casi. In rovina lo stabile ex Onmi in piazza Celli.

