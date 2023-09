Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 7 settembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 7 settembre 2023

7 SETTEMBRE 1993

FROSINONE / Niente negozi d’oro nella lottizzazione D’Itri-Torretta, Antonelli accusa. Ok alla delibera del Comune. La Sezione di controllo approva le decisioni del Consiglio comunale. Intanto prosegue l’inchiesta giudiziaria: sequestri.

CASTELLIRI / Terremoto, indagati sindaco e giunta. L’inchiesta sui contribuiti per la ricostruzione. Comunicazione giudiziaria anche per la proprietaria di una casa che non avrebbe avuto titoli per ottenere i fondi.

FIUGGI / Appaltati per cinque miliardi i lavori per completare il mega-impianto sportivo. Alla Cogeco con il 30% di ribasso. Nella struttura verranno realizzati un campo di calcio e uno di calcetto, una piscina, la pista di pattinaggio, tribune e servizi. L’impianto in grado di ospitare più di 4000 persone. Altre opere in cantiere..

LATINA / Volontari con l’accendino. Emergenza incendi. I rimborsi per chi spegne fanno gola: sospetti sulle associazioni fantasma. Io Codacons: “Dietro la Protezione Civile delinquenti abituali”. L’Euroafi aggiunge: “Le associazioni sono usate come copertura di attività illecite”.

