Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 8 febbraio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Girolamo Emiliani. Nacque a Venezia nel 1486 e intraprese la carriera militare. Caduto prigioniero, fece voto a Maria in cambio della libertà e ne uscì completamente rinnovato. Da allora si occupò in particolare degli orfani, fondando a Somasca la Compagnia dei servi dei poveri, i Chierici Regolari detti Somaschi. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 8 FEBBRAIO 1994

FROSINONE / Repubblicani in campo con i progressisti. Il Psi: «Solo volti nuovi” Incontri decisivi per la scelta dei candidati. Ieri sera si sono riuniti i gruppi del centro, oggi si vedranno quelli di sinistra, giovedi gli schieramenti di destra. Per la fine della settimana dovrebbe essere completa la griglia dei concorrenti.

CASSINO / Tempi lunghi in giunta: per le frazioni di Cassino il gas è ancora lontano. Quattro anni d’attesa e 30 milioni di spesa. Il vicesindaco Moretti: «Entro il ’94 appalteremo i lavori e sceglieremo il modo migliore per gestirli».

Ma l’affidamento di uno studio di fattibilità per la gestione della rete alla Federgasacqua fa discutere.

Troppe scuole fuorilegge. Allarme del Provveditore e dei presidi, intanto la Provincia stanzia quasi due miliardi. Il responsabile dell’Itg: «Se viene la Usi, chiudiamo». A marzo partono i lavori per mettere in regola con le norme di sicurezza sei istituti superiori. Dal provveditorato si commenta: «E’ solo una goccia nel mare dell’illegalità, e poi ci sono i vandali».

Formaggi contaminati, denunciato. Chiesta dalla UsI Fr/4 la chiusura di un supermercato. Il titolare del “Primo” di via Marittima dovrà rispondere di immissione in commercio di sostanze nocive alla salute.

CECCANO / Centro storico: il futuro si tinge di rosa. Tavola rotonda per salvare il cuore della città. «Commercio, ripopolamento e recupero architettonico – ha spiegato l’architetto Luigi Compagnoni – sono i punti chiave».

