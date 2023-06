Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 8 giugno 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 8 giugno 2023

ACCADE OGGI

8 GIUGNO 1993

ELEZIONI / Abito nuovo, monaco vecchio. Dietro le tante liste e simboli inediti, molti e personaggi consumati dalla politica locale. Dalle urne la crisi in Provincia, determinante il ballottaggio. Saranno le alleanze che si costituiranno nei due comuni maggiori a sancire gli schieramento a piazza della libertà.

Sette in manette per usura. Su tutti pesa la grave accusa di associazione per delinquere. Arrestato un imprenditore di Ceccano, sarebbe il capo. Vittime dei presunti strozzini industriali commercianti e commercianti ai quali veniva chiesto un interesse del quindici per cento al mese.

SCANDALO URBANISTICA / Firme false, indagini ad una svolta. Interrogato di nuovo in carcere il geometra. Che continua a negare. Si cerca l’ideatore dell’affare da due miliardi.

CERVARO / L’ex giunta a giudizio per frode. Nel marzo del prossimo anno dovranno comparire l’ex sindaco, sette ex assessori, un costruttore e tre tecnici.

CASSINO / Oggi l’interrogatorio decisivo, poi il confronto. Inchiesta sulla tangente miliardaria. L’imprenditore calabrese detenuto a Reggio per storie di bustarelle, arriverà in città per essere sentito sull’appalto da 28 miliardi assegnato alla ditta vicentina di Enrico Maltauro.

