Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 9 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 9 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

9 FEBBRAIO 2003

ALATRI / Eletto, tra mille veleni, il primo sindaco donna. Ludovica Padovani (Dc) In giunta con Psdi e Alternativa. Molto critico il futuro capogruppo Dc Antonio Piccirilli che si è allontanano dall’aula al momento della votazione: “Abbiamo perso troppo tempo”. Tarquini (Psi): “Programma lacunoso”.

PROVINCIA / Assessore denuncia: interventi clientelari. Sotto accusa il modo in cui alla Provincia sarebbero stati “spartiti” i trenta miliardi destinati ai progetti per l’occupazione.

FROSINONE / Parcheggi, ultima occasione. Se entro il 21 marzo il Comune non presenterà i progetti verranno perduti sei miliardi di finanziamenti. Ruggiero: “L’unica via d’uscita è usare l’area vicino l’ospedale”. Per il maxi posteggio previsto in viale Mazzini, non c’è tempo da perdere. Giovedì il consiglio comunale dovrà prendere in considerazione l’idea dell’assessore. Fermi tutti gli altri progetti.

SORA / Commercio, abusi e crisi. Il piano appena approvato è già superato. Il centro storico sovraffollato di negozi. Di 300 ambulanti la metà non ha un identità precisa. Con il nuovo Codice della strada è fuori legge il grande mercato settimanale. L’assessore Pescosolido: “Interverremo”.

CALCIO / Carloni, tecnico in gabbia La storia paradossale del terzo allenatore del Frosinone: la società ne ha cambiati troppi, non può stare in campo. Serve una speciale autorizzazione della Lega: forse arriverà in settimana. “Mi sentivo come i leoni dell’antica Roma. Mi era capitata la stessa cosa a Civitavecchia, ma qui ho sofferto di più”.

