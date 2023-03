Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 9 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 9 marzo 2023

ACCADDE OGGI

I TITOLI DEL 9 MARZO 1993

Il sindacato di polizia lancia l’allarme camorra e invita a mobilitarsi. Il Siulp denuncia anche carenze e problemi. Occorre miglior coordinamento delle forze in campo, sostiene il sindacato, che chiede anche l’accorpamento degli uffici della questura, della “Stradale” e dei commissariati in un unico edificio.

FONTANA LIRI / Polverificio a rischio. Mobilitati sindacati e forze dell’ordine per evitarne la chiusura tra due anni. Andrebbero in fumo miliardi e 500 posti di lavoro. Nel progetto “Difesa 2000” in discussione al Parlamento non ci sarebbe posto per lo stabilimento ciociaro. Le iniziative.

LATINA / Tutti i segreti del cimitero. Una nuova inchiesta scuote il Comune: la squadra mobile denuncia l’imprenditore Damiani. Dall’appalto alla gestione: un affare da quattrocento miliardi. Le indagini affidate al sostituto procuratore Pietro Allotta. Ieri sequestrati centinaia di fascicoli in diversi uffici comunali. I servizi demandato a un privato per consentirgli di autofinanziare l’opera. I nodi dei contratti e delle cappelle di famiglia.

LATINA / Caso Rizzo, si indaga sull’assunzione fasulla Questa mattina il segretario e la sua compagna interrogati dal Gip.

CEPRANO / A distruggere il negozio per i carabinieri non è stata una bomba. Ancora contrasti sulle cause. I vigili del fuoco invece continuano a non escludere l’attentato dinamitardo. Un rapporto oggi sul tavolo del procuratore della Repubblica Ottavio Archidiacono che potrebbe ordinare una perizia.

PROVINCIA / Aido, mille pronti a donare. Quindici persone vivono grazie ad organi nuovi, ma solo uno dei donatori era ciociaro. Pio Cassetti: “Ancora pochi quelli che si associano”. Malgrado convegni e dibattiti, gli interventi del vescovo Chiarinelli, tante resistenze verso questa forma di solidarietà. Nel racconto dei sopravvissuti la gratitudine verso di coloro che donando un rene o il cuore hanno ridato loro la speranza.

Il calcio allo scoperto. Entusiasmo tra i club pontini e ciociari per i nuovi indirizzi della Figc. Plauso a Mataresse: “Tireremo la cinghia”. Fiorini: “Un discorso che portiamo avanti da anni”. Il Latina ha già dissipato tutto, ma Papavero è vuole tagliare in ponti col passato. Rosi e il nero. Le posizioni di Isolaliri e Formia.

