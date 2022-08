Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 1 agosto 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 1 agosto 2022

[ACCADDE OGGI – 1992]

CECCANO / Accoltellato dopo una lite

Una questione d’onore sarebbe all’origine dell’aggressione avvenuta nel quartiere Di Vittorio. Angelo M. colpito all’addome da un ventenne che è fuggito. Nessuna traccia dell’aggressore di cui I carabinieri non riferiscono il nome. Si sa solo che abita nei pressi delle case popolari e che ha lasciato la città.

FONDI / Appia bis, nodo da sciogliere

Il tracciato dell’arteria continua a provocare spaccature e polemiche, mentre il traffico impazzisce. Intanto stanno finendo i fondi stanziati per il piano decennale. Pressioni vengono soprattutto dagli operatori del Mof, penalizzati dalla insufficiente rete viaria collegata al mercato.

ANAGNI / Acqua con le botti

Resta il pericolo di nuove voragini per le continue perdite dell’acquedotto. Ancora gravi disagi per la frana sulla Circonvallazione. Per il risanamento della città, il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici sollecitano l’intervento immediato della Provincia. Gravi le responsabilità del Consorzio Simbrivio che gestisce la rete idrica: oltre cinquanta rotture negli ultimi due anni.

CALCIO / Aggrappati all’Abete

Compilati i calendari, il presidente della Lega commenta lo stato del movimento. “La Serie C è in movimento, ma le società stiano attente“. “Nessuno ha fatto il passo più lungo della gamba, però terremo tutti d’occhio“. Deluse le speranze di ripescaggio. La C2 inizia il 13 settembre per concludersi il 13 giugno. L’aiuto del Totocalcio.