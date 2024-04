Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 1 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 1 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Venanzio. Vescovo della città di Salona, attuale Croazia, San Venanzio, vissuto tra il III e il IV secolo, è venerato assieme ai Santi Anastasio, Mauro, Paoliniano, Telio, Sterio, Settimio, Antiochiano e Graiano, suoi compagni di martirio, come lui provenienti dalla Dalmazia e dall’Istria. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 1 APRILE 1994

FROSINONE / Baraccati, dunque ricchi. Una storia d’ordinaria burocrazia. L’Inps sospende la pensione a due anziani coniugi perché scopre che il loro reddito è “salito” grazie all’alloggio di fortuna dove sono costretti a vivere. Sistino Gizzi. 71 anni, e Luisa Stirpe, 77 anni, si sono visti cancellare 332mila lire al mese dopo gli accertamenti fiscali. La loro vecchia casa era inagibile: per acquistare la capanna in lamiera in cui abitano hanno dovuto spendere tutti i risparmi.

FROSINONE / Stop al parcheggio selvaggio. Capoluogo strozzato dal traffico: ogni mese mediamente vengono rimosse venti auto col carro attrezzi. Un progetto dei Vigili rivoluzionerà la sosta davanti all’ospedale. II sindaco denuncia l’Anas «Nonostante le promesse, non ha ancora installato un semaforo all’uscita dell’autostrada».

LATINA / «Sulpizi non dice il vero». Al Tribunale del riesame il pm dice no alla scarcerazione del político. L’ex assessore tirò in ballo Corona, l’accusa non gli crede. «Ha deciso di parlare solo dopo la visita del medico – spiegano gli avvocati Zupo e Fiermonti – ha serissimi disturbi cardiaci».

Quattro giovani di Cassino arrestati per spaccio di droga. I carabinieri la notte scorsa hanno rinvenuto nelle loro abitazioni decine di dosi di hashish. Secondo gli investigatori rifornivano i tossicodipendenti di Anagni, Fiuggi e Acuto usando un minorenne come corriere..

Pasqua è uno dei soli 5 giorni all’anno in cui le redazioni della carta stampata non lavorano: pertanto a Pasquetta i quotidiani non sono in edicola. Torneranno regolarmente domani mattina.