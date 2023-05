Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 1 maggio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 1 maggio 2023

ACCADE OGGI

1 MAGGIO 1993

FROSINONE / Sette banche disposte a ristrutturare le antiche fontane. Primi successi della nostra proposta. Domenica avevamo lanciato l’idea di far adottare i caratteristici fintanili del capoluogo dagli istituti di credito visto che il Comune non ha più soldi per completare i lavori. Il sindaco pronto a collaborare.

CASSINO / Espropri: mutui miliardari. Il Pds ricorre alla sezione di controllo contro la delibera approvata dal consiglio. Moretti: “Atto illegittimo”; Montanelli: “Non è vero”. Servono settemila e duecento milioni per pagare ai proprietari i terreni utilizzati per le scuole e case popolari dal ’74 ad oggi. Il sindaco De Rosa: “Era l’unico modo per risolvere l’annosa questione”.

RIFIUTI / La Provincia ha trovato tre discariche ma le tiene segrete. Le proposte saranno vagliate dal Consiglio. Entro il 15 maggio le indicazioni dovranno arrivare alla Regione affinché le faccia proprie. L’assessore Alviani teme le reazioni dei cittadini e dice: “Saranno altri dover far rispettare le decisioni”.

*

