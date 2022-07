Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 11 luglio 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 11 luglio 2022 luglio 2022

[ACCADDE OGGI – 1992]

Scuole: paura di non aprire Oltre cinque miliardi stanziati per le ristrutturazioni ma non è arrivata nemmeno una lira. L’assessore Certo: “Giudice, chiudi un occhio”. Venti edifici che rischiano di non essere pronti per settembre perché fuorilegge. Finanziamenti regionali in pericolo. PROVINCIA / Raggiunte sedici firme per un governo senza Dc Il socialista Coratti sarà il nuovo presidente. I liberali hanno sciolti la riserva ieri sera aderendo alla maggioranza laica e di sinistra. Subito dopo è stato presentato al segretario generale l’organigramma della nuova giunta che sarà eletta lunedì. Tangenti, inchiesta alle battute finali La prossima settimana forse ultimo giro di interrogatori. Ascoltati dal sostituto procuratore della repubblica Coletta tutti gli indiziati, non sarebbero emerse ulteriori responsabilità. AQUINO / Uccise per errore: a giudizio Colpo di scena per il delitto al bar.