Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 11 marzo 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 11 marzo 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Eulogio. Il più importante tra i “martiri di Cordoba”, il sacerdote Eulogio vive ai tempi della dominazione araba della città. Non sopporta la tiepidezza dei cristiani e inizia a predicare apertamente contro il Corano. Nominato vescovo di Toledo, non sarà mai consacrato perché muore prima, martire nell’859. (Leggi qui).

I TITOLI DELL’11 MARZO 1994

I rifiuti tornano al mittente. Emergenza nel Reatino e nel Frusinate: chiudono le discariche pugliesi e campane utilizzate fino ad oggi. In Sabina i sindaci si mobilitano per chiedere una proroga allo smaltimento fuori regione. Guerra tra Comuni in Ciociaria.

Serrata contro i lavori. I commercianti di corso della Repubblica per un’ora hanno chiuso i negozi per protesta. Ultimatum al Comune: «Tre mesi per finire o è guerra». Decine di operatori hanno abbassato le saracinesche e in delegazione si sono recati dal sindaco a denunciare i ritardi. Il primo cittadino ha convocato la ditta per martedì: le intimerà di completare subito i marciapiedi impiegando più operai.

Fornaci: un parcheggio in cambio di una licenza per un centro servizi. Stasera il Consiglio comunale dovrà decidere. La proposta è della società “Iniziative del frusinate” e prevede la creazione di un’area di sosta pubblica per trecento posti-auto a ridosso della stazione. Sull’arca c’è un vecchio contenzioso..

FONDI / Le arance vanno al macero. Il Mof commercializza soltanto i prodotti sicliani e spagnoli, di qualità superiore. Un tempo vanto della piana, oggi non sono neppure colte. Sono 1585 le aziende interessate. Alcune hanno tentato con innesti finanziati dalla Cee, altre hanno convertito le colture.

FORMIA / «Un milione o le stacco la luce». Falso dipendente Enel truffa anziana pensionata. La donna per paura di restare senza corrente ha consegnato i soldi. Accortasi dell’inganno ha potuto solo denunciare il fatto.

