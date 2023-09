Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 11 settembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 11 settembre 2023

11 SETTEMBRE 1991

Corsa contro il tempo, in pericolo i miliardi per le case. Comune in panne per Selva Polledrara. Lunedì in Consiglio la delibera di chiarimenti richiesti alla Scael. Le colpe degli amministratori e dei tecnici che rischiano di mandare in fumo 400 nuovi alloggi se non saranno assegnate le aree.

La Pretura d’oro / Un’inchiesta che scotta. Gli accertamenti su un alto magistrato suscitano scalpore ed imbarazzo. Cresce l’attesa per le decisioni del pool Mani Pulite. Pesanti zone d’ombra su una vicenda che tre anni fa fu al centro del dibattito politico, con critiche dure alle scelte operate.

FORMIA / Primarie per il “progetto”. Domani urne aperte per permettere agli elettori di scegliere il candidato del cartello progressista. Francesco Carta o Sandro Bartolomeo: la parola ai cittadini. Negli otto seggi (che resteranno aperti dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 21) si prevede un’affluenza all’incirca di cinquemila persone. Intanto Rifondazione ha scelto Gaetano Di Biasio. La Dc punta tutto su Domenico Paone che non ha sciolto le riserve.

CASSINO / Maxi-cerimonie in onore della pace. Per il cinquantenario della distruzione della città. Il consiglio comunale ha affidato ad una società inglese, famosa a livello mondiale, la cura dell’impegnativo programma..

