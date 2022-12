Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 12 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 12 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 12 dicembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – I titoli del 12 dicembre 2002]

FROSINONE / Il Comune: domenica sarà shopping. Proposto anche un sondaggio tra dagli esercenti, subito bocciato dall’assessore. Ma i negozianti restano contrari: per noi è un giorno di riposo “sacro”.

PROVINCIA / Trasferimento punitivo per una poltrona, lite tra compagni. Rifondazione spaccata, nuova grana per la giunta Scalia. Giorgi accusato di aver allontanato una collaboratrice e di puntare nell’ombra alla Presidenza del Consiglio. Il capogruppo: “Non ho tempo per replicare, la Fiat è più importante”.

FIAT / “Niente tasse per i cassintegrati”. È ripresa la produzione della Stilo, indette altre quattro ore di sciopero per la prossima settimana. Scontro tra sindacati. Una delegazione in Regione per chiedere l’esenzione dai tributi locali.

FROSINONE / Sicurezza scuole, una caporetto. Molte le carenze negli istituti superiori del capoluogo. L’autodifesa degli amministratori. Mancano le scuole antincendio e non esistono i piani di evacuazione.

PALIANO / Piano regolatore, via libera del Consiglio. Il nuovo progetto della città adesso dovrà essere approvato dalla Provincia.

Solidarietà, la parola ai bimbi. Rapporto sull’infanzia, grande festa con le scuole ciociare all’Amministrazione provinciale. Il presidente Unicef: i ragazzi chiedono più attenzione dagli adulti.