Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 12 febbraio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 12 febbraio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Saturnino e compagni. Si tratta di 49 cristiani arrestati nel 304 per aver partecipato ad una Messa domenicale. Torturati, non rinnegano la fede. Uno di essi, interrogato sul perché avessero disobbedito, risponde: “Sine dominico non possumus”, “Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del Signore”. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 12 FEBBRAIO 1994

Il mercato dello scandalo. Raccolte seicento firme per far installare una toilette. La struttura coperta a via Paleario cade a pezzi, ospita solo due banchi anziché quaranta. II Comune paga un guardiano solo per alzare le saracinesche di locali vuoti e maleodoranti. La Usl intanto sta a guardare.

CASSINO / Trentamila firme di cuore. Trent’anni fa una ditta regalò le prime attrezzature. Il primario Scarlini: «E’ dal 79 che chiedo una stanza per la terapia intensiva, ancora aspetto». Oggi convegno sul tema.

CASSINO / In arrivo i 18 miliardi pattuiti per l’acqua fornita alla Campania. Dopo due anni l’ex Agensud paga. Con questi soldi sarà ristrutturata l’intera rete idrica e fognante della città. Risparmiato intanto un miliardo all’anno di energia elettrica non essendo più necessario usare pompe di sollevamento.

VEROLI / Sindaci uniti: facciamoci un ospedale. Dopo la chiusura del nosocomio si corre ai ripari. L’idea è di acquistare con denaro pubblico una parte della mega-clinica “Città bianca” completata nel ‘90 e mai aperta.

CALCIO / Il digiuno del bomber La punta del Sora, capocannoniere del girone C di C2, spiega il suo momento-no. Luiso in campionato aspetta il gol da quasi due mesi. A Bisceglie, il 19 dicembre, l’ultima rete. Non funziona più la medaglietta portafortuna di nonna Filomena? Lui dice: «No, questa storia non c’entra niente. State certi: tomerò a “bucare” i portieri».

