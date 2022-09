Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 12 settembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 12 settembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 12 settembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 1991]

FROSINONE / Pronta la “ricetta” delle imprese della Ciociaria. Prepararsi alla sfida del mercato unico Europeo. Alla Fater verifica dell’accordo coi sindacati.

CASSINO / La Dc alla resa dei conti. Si elegge lunedì, in un clima di scontro, il nuovo segretario politico. Tra basisti e Andreottiani è guerra senza esclusione di colpi. Ma i giochi sembrano fatti in partenza in favore di Florindo Buffardi. Ripetuta (e questa volta per iscritto) la convocazione dei soci, dopo le accuse di violazione statutaria. Intanto esce allo scoperto l’assessore Scittarelli per puntualizzare le sue recenti dichiarazioni.

CASSINO / Mutui per due miliardi all’esame del consiglio. Si parlerà del piano di Sant’Angelo.

CECCANO / Bilancio sfondato, Partiti a consulto La maggioranza cerca di far quadrare i conti economici. La verifica politica chiesta dal Psi conclusa in un clima tranquillo.

LATINA / Calvi: “Blitz a Sperlonga e Aprilia”. Nel serrato dibattito in consiglio comunale sulle infiltrazioni malavitose. Redi: “Città sconvolta ma non alterata da presenze criminali“. Il prefetto De Gennaro annuncia la nascita del “pool anticamorra”.

CALCIO / Per Fusini primo approccio agli ordini di Magnocavallo. Mentre il Sora ha pareggiato ad Acerra in Coppa Italia.