Le Prime Pagine dei giornali di Lunedì 13 novembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 13 novembre 2023

I TITOLI DEL

13 NOVEMBRE 1993

ARPINO / Il mistero dei bidoni. Serve un miliardo per dissotterrare i fusti e aprirli. Un giallo che dura da sette anni. I sindaci indagati per omissione d’atti si giustificano. Per intervenire sulla discarica di Servelle, dove i contenitori sono seppelliti, la Provincia chiede aiuto al ministero dell’Ambiente.

Vertenza persa con la Cgil, la Provincia non presenterà ricorso. Marcia indietro della maggioranza di sinistra. Evitata d’un soffio la crisi a piazza Gramsci, minaccia dai liberali. Intanto anche al Comune rinviato momentaneamente lo spettro delle elezioni anticipate. Continua la verifica sul programma.

CASSINO / Il reparto non è idoneo e il primario minaccia la chiusura delle dialisi. Le reazioni all’ispezione regionale. Luigi Iorio non nasconde la sua rabbia, dopo che una commissione della Regione ha giudicato che lo spazio riservato al servizio è inadeguato. “Sono quattordici anni – dice – che attendo interventi”..

Artigiani, ultima spiaggia. Domenica a Sora il congresso regionale della Cna in un momento di crisi profonda. A rischio centinaia di posti di lavoro nell’abbigliamento. Dai vertici provinciali dell’associazione un appello a consorziarsi per scongiurare ulteriori chiusure di laboratori tessili.

LATINA / Camera con vista sul futuro. Chiuso il bilancio ‘93 in pareggio, la Cciaa ha già pronti i piani per il prossimo anno. Il presidente: “Estinti i debiti rilanceremo l’economia”. Alfredo Loffredo: “La politica dell’austerità non cambia”. Si punta su porto di Gaeta. Latina Expo e mercato dei fiori. Iniziative per qualificare i prodotti pontini. Un progetto per la nuova sede.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedìm 13 novembre 2023.