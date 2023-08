Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 14 agosto 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 14 agosto 2023

ACCADE OGGI

14 AGOSTO 2002

FROSINONE / Il parco delle illusioni. È ancora bloccato il progetto di creare un “polmone” verde intorno al fiume Cosa. L’assessore Petricca: “A settembre partirà la mappatura degli scarichi sott’acqua e non ci saranno eccezioni per nessuno”.

CECCANO / La Provincia vuole sopprimere l’ospedale: dipendenti in rivolta. Usl in subbuglio. Accuse di immobilismo ai vertici della struttura sanitaria e al Comune: “Non stanno facendo nulla per opporsi alla chiusura”.

La pantera nera in uno zoo privato. Mentre il sindaco di Torre Cajetani si sta muovendo per riaverla in affidamento.

APRILIA / Abusivi tutti i campi di calcetto. Il Comune cerca una soluzione per non chiuderli. Il problema emerso da un controllo dei carabinieri. Bloccarne l’attività significherebbe privare molti dell’unico svago esistente.

