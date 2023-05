Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 15 maggio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 15 maggio 2023

ACCADE OGGI

15 MAGGIO 1993

FROSINONE / Arrivano i rifiuti “puliti”. L’Enea ha consegnato lo studio commissionato dal Comune. Giunta divisa a tempi lunghi per l’attuazione del piano. L’assessore Ferrara: “Basta con le emergenze, ora possiamo decidere”. I Verdi: “Il progetto va bene ma va concretizzato”.

PROVINCIA / Anziani, Comuni sotto accusa. Appello agli amministratori: “Preparate entro il 30 giugno i piani di assistenza da inviare alla Regione”. Elio Gabriele: “Senza soldi parecchi servizi saranno presto sospesi”. Il responsabile della Cgil pensionati minaccia di denunciare quelle pubbliche amministrazioni che perderanno i finanziamenti per non aver redatto i progetti previsti dalle leggi entro i tempi stabiliti. Su quasi mezzo milione di abitanti, gli “ultrasessantenni” in provincia sono sessantacinquemila. In molti paesi il rapporto con il resto della popolazione arriva a due vecchi per ogni “giovane”.

LATINA / Due i killer di Leonardo. Il PM Allotta ha formulato sette richieste di rinvio a giudizio. Omicidio volontario premeditato per Orelli e Pietragalla. Il pedofilo di Sezze, Imputato anche di atti di libidine, sarebbe stato il mandante. L’altro esecutore materiale insieme al minorenne F. T. Favoreggiamento e calunnia per le restanti imputazioni.

GAETA / Il tribunale può attendere. Procedono a rilento i lavori in pretura, il palazzo di giustizia si allontana. Caos negli uffici giudiziari, introvabili anche le marche. Il decano degli avvocati, Camillo Moretti: “Spero di arrivare a vedere la fine delle ristrutturazioni”. Il progetto doveva essere terminato ormai tre anni fa. Laura Tocco, presidente dell’associazione “Emilio Cardi”: “Solo una volta terminata la nuova struttura potremo far cambiare l’orientamento del Ministero”.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 15 maggio 2023.