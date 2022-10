Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 17 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 17 ottobre 2022

[ACCADDE OGGI – 1992]

FROSINONE / Trasporto, molte e annose le distorsioni da eliminare. Oggi presentazione dell’intesa Regione Ente-Ferrovie. Impegno ribadito per l’interporto a Frosinone.

CECCANO / Abusi, inchiesta sulle soffiate. Il procuratore della Repubblica vuol vederci chiaro. In possesso di due tecnici privati l’elenco dei cittadini interessati alla sanatoria. Primo giro di interrogatori.

CECCANO / Scuola Maiura, round al Comune. Prima decisione in Pretura per il controverso caso del cornicione d’oro. Sospeso il pignoramento di 900 milioni di lire in favore dell’appaltatore.

CALCIO / Ferrazzoli ormai è giallo. L’isolaliri conferma di non essere sul mercato per un libero. Se il centrocampista andrà via urge un nuovo giocatore.