I dati del Centro Studi di Unindustria rivelano come le multinazionali abbiano un impatto molto forte sul territorio laziale, superiore a quello del resto d’Italia anche dopo la crisi del covid. Per questo è in cantiere la creazione di una cabina di regia che possa supportare i gruppi stranieri per favorire la semplificazione e superare le pastoie burocratiche. Altro tassello fondamentale sarà la nascita del Politecnico di Roma