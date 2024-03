Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 18 marzo 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 18 marzo 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Cirillo, vescovo di Gerusalemme. Vescovo nei travagliati anni della Chiesa del IV secolo, San Cirillo di Gerusalemme è ricordato ogni 18 marzo come Dottore della Chiesa. Subisce tre volte l’esilio per la strenua difesa della fede dall’eresia ariana. È celebre per le catechesi rivolte ai catecumeni. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 18 MARZO 1994

Elezioni, l’Unione Industriale pubblica il libro con i profili e le proposte di tutti i candidati

CASSINO / Ricorso alla Scael della Confesercenti contro il piano commerciale

PONTECORVO / Alla sbarra l’ex sindaco accusato di aver impedito alcune nomine del Comune.

LATINA / Gioiellerie, incubo finito. Arrestati dai carabinieri i componenti di una banda specializzata in rapine agli orefici. In carcere anche una ragazza, faceva da “apripista”. M.P. una giovane di Aprilia, con il suo visino perbene si faceva aprire le porte blindate. Recuperata la refurtiva.

FORMIA / Giunta sotto accusa per teatro-tenda mercato e depuratore. Abuso d’ufficio o voto di scambio. Contro l’Amministrazione Bartolomeo scende in campo il Msi che contesta in un esposto alla Procura alcune delibere dei primi cento giorni. Ricorsi al Coreco anche di Ppi e indipendenti.

FROSINONE / UsI, interrogati i gestori dei due bar. Alle ultime battute l’inchiesta della Squadra mobile.

