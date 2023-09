Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 18 settembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 18 settembre 2023

18 SETTEMBRE 1993

“Riaprite quelle carceri” Parla il pidiessino Angiolo Marroni. Il presidente della commissione regionale per la lotta alla Criminalità chiede di riattivare gli istituti di Civitavecchia, Frosinone, Velletri e Viterbo. Secondo l’esponente del Pds si potrebbero ottenere 800 nuovi posti, così da arrivare alla graduale chiusura di Regina Coeli.

INCENDI / La brutta estate dei volontari. Finita la stagione degli incendi non si placano le polemiche: “Costretti a lavorare solo a titolo personale”. Per gli stipendi il Centro Circe rischia l’espulsione dal Coprovol. Niente Polizze di assicurazione per gli operatori, mentre a Terracina l’associazione ha ottenuto un contributo da 40 milioni.

LATINA-PROVINCIA / Varata la nuova giunta, Del Balzo a fatica resta presidente. Maggioranza con sedici voti. Votano contro D’Onofrio e Aielli, assente Signore, si astiene Forte. Ronci ironizza: “Hanno il certificato di morte in tasca”.

FORMIA / Sanità, una mano agli anziani. L’accordo, che scongiura le annunciate proteste, è stato siglato ieri mattina tra la Usl e i sindacati. Saranno istituti il day hospital geriatrico e l’assistenza domiciliare. In un secondo tempo sarà effettuato il trasferimento di Geriatria in un’ala del Dono Svizzero e non a Minturno..

